Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды в «Сампдории», поделился впечатлениями от перехода в новый клуб. По словам Ригони, он очень рад оказаться в этой команде и рад вернуться в чемпионат Италии.

Ригони: Хочу остаться в «Сампдории» и дальше

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