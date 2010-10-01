Футбол

Нева СпортНева СпортРигони: Хочу остаться в «Сампдории» и дальше

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды в «Сампдории», поделился впечатлениями от перехода в новый клуб. По словам Ригони, он очень рад оказаться в этой команде и рад вернуться в чемпионат Италии.
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Ригони: Хочу остаться в «Сампдории» и дальше

Нева Спорт10:11

Ригони: «Хочу остаться в „Сампдории“»

Sport.ru10:29

Эмилиано Ригони: Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в «Сампдории»

Спорт день за днем12:22

Ригони: «Хочу остаться в „Сампдории“ на длительный срок»

Евро-футбол.ру12:02

Эмилиано Ригони: «Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в „Сампдории“»

Спорт-Экспресс09:35

Эмилиано Ригони: «Хочу выступать в „Сампдории“ и дальше»

Матч ТВ10:00

Ригони: тренер сильно хотел видеть меня в «Сампдории»

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