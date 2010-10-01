Футбол
Sports.ruРигони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в понедельник прибудет в Италию для трансфера в «Сампдорию». 26-летний аргентинец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
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Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался ностальгии
2 сентября Филипп Киркоров отвел своих детей Мартина и Аллу-Викторию в школу. Дочь пошла во второй класс, а сын – в первый.
Телепрограмма 02:37
Здоровье
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным бурям
С 31 августа 2019 года наступил период сильных магнитных возмущений, которые для многих людей не проходят бесследно.
Дни24 13:01
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа.
REGNUM вчера в 01:35
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году и разговоры об этом являются безвкусицей.
РИА Новости 13:10
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Спорт
Двух китайских легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины
Двух китайских легкоатлеток, ставших призёрами женской эстафеты 4х400 м на национальных соревнованиях, из-за внешности заподозрили в том, что они — мужчины.
Чемпионат 11:40
Шоу-бизнес
Климова провела уикенд с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи
В преддверии начала учебного года 41-летняя Екатерина Климова провела уикенд вместе с младшими детьми.
Телепрограмма вчера в 02:53
Кино
Создатели «Игры престолов» наконец высказались о забытом в кадре кофе
Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс наконец нарушили долго хранимое молчание и прокомментировали скандальный инцидент с забытым в кадре стаканчиком с кофе.
Культуромания 14:01
Политика
На Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газу
Новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.
Взгляд.ру 04:06
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Шоу-бизнес
Анна Михайловская судится со своим бывшим
Экспресс газета 03:00
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Футбол
«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина
Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Евро-футбол.ру 14:01
Футбол
В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева
Газета.Ru 10:11
Политика
Зариф заявил о готовности Ирана вернуться к исполнению СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран вернётся к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договорённостей.
RT на русском 11:38
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Политика
Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.
Известия 10:52
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Музыка
Курские артисты исполнили гимн и попали в Книгу рекордов Гиннесса
Themediacity.ru 04:49
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31