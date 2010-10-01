Футбол

Sports.ruSports.ruРигони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в понедельник прибудет в Италию для трансфера в «Сампдорию». 26-летний аргентинец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.
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Ригони прибыл в Италию для оформления перехода в «Сампдорию»

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Ригони: «Я рад переходу в „Сампдорию“»

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