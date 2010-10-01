Футбол

ЧемпионатЧемпионатРигони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией». Ранее в СМИ сообщалось, что генуэзский клуб арендует 26-летнего футболиста на один год с обязательством выкупа контракта игрока за € 11 млн.
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Ригони прибыл в Италию для оформления перехода в «Сампдорию»

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
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