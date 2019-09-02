Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года. Эмилиано Ригони продолжит сезон в «Сампдории». Аргентинский полузащитник переходит в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.

Общество Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале В Серовском районе Свердловской области, недалеко от села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, который был открыт 31 августа, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Происшествия Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.

Экономика Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров в России Как отмечается, власти страны выделят 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники, которая поможет тушить лесные пожары.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Политика Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.

Футбол Сегодня в Европе закрывается трансферное окно Скорее всего, в России трансферное окно закроется в 0:00.

Политика Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы Обозреватель Би-би-си Лора Кюннсберг написала в своем Твиттере о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может внести в парламент предложение о проведении досрочным парламентских выборов.

Политика Президент Польши отказался сотрудничать с Россией Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.

Экономика ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

Хоккей СКА победил «Металлург» на выезде Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Авто Рассекречен срок премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander Японское автомобильное издание Best Car обнародовало сроки премьер кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander нового поколения.

Происшествия У берегов Калифорнии затонуло загоревшееся судно Судно The Conception сгорело и затонуло у побережья Калифорнии, находясь на расстоянии 18 м от суши.

Футбол «Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо» Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа.

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.