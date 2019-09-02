Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года. Эмилиано Ригони продолжит сезон в «Сампдории». Аргентинский полузащитник переходит в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.
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«Зенит» объявил о переходе Ригони в «Сампдорию» на правах аренды

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
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