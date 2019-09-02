Футбол
Спорт-Экспресс«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года. Эмилиано Ригони продолжит сезон в «Сампдории». Аргентинский полузащитник переходит в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:58, Вашингтон
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Lenta.ru 07:07
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Общество
Мост просуществовал два дня и обрушился на Урале
В Серовском районе Свердловской области, недалеко от села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, который был открыт 31 августа, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 12:17
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
Экономика
Правительство скорректировало бюджет из-за лесных пожаров в России
Как отмечается, власти страны выделят 1,2 млрд руб. из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники, которая поможет тушить лесные пожары.
Газета.Ru 10:20
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Скорее всего, в России трансферное окно закроется в 0:00.
Sports.ru 03:15
Политика
Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
Обозреватель Би-би-си Лора Кюннсберг написала в своем Твиттере о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может внести в парламент предложение о проведении досрочным парламентских выборов.
Московский Комсомолец 08:15
Политика
Президент Польши отказался сотрудничать с Россией
Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru 08:14
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 06:16
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:15
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Экономика
ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений
В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Хоккей
СКА победил «Металлург» на выезде
Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).
Советский спорт 12:21
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Авто
Рассекречен срок премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Японское автомобильное издание Best Car обнародовало сроки премьер кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander нового поколения.
UsedCars.ru 07:45
Происшествия
У берегов Калифорнии затонуло загоревшееся судно
Судно The Conception сгорело и затонуло у побережья Калифорнии, находясь на расстоянии 18 м от суши.
Известия 11:57
Футбол
«Уфа» отдала Игбуна в аренду московскому «Динамо»
Футбольный клуб "Уфа" на своем сайте сообщил, что отдал нападающего Сильвестра Игбуна московскому "Динамо" в аренду с правом последующего выкупа.
РИА Новости 10:34
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика
Минобороны может достроить космодром «Восточный»
Как сообщили источники, близкие к аппарату Правительства РФ, подрядчиком строительства космодрома "Восточный" может стать компания, специально созданная Министерством обороны России для этой цели.
Капитал страны 02:52