Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в понедельник прибудет в Италию для трансфера в «Сампдорию». 26-летний аргентинец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.

Ригони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»

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