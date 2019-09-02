Футбол
Sports.ruРигони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в понедельник прибудет в Италию для трансфера в «Сампдорию». 26-летний аргентинец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.
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Футбол
В России закрылось трансферное окно
Трансферное окно в России закрылось.
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Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
Ведомости 17:48
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы
Басманный суд Москвы арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы Эдуарда Малышевского, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:28
Политика
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане
Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
Московский Комсомолец 04:57
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском 15:33
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
«Список Ланового» появился на выборах в Москве
Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о планах отдать голос на выборах в Мосгордуму.
Москва 24 13:31
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
RT на русском 14:40
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Экономика
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Армия и оружие
Великобритания хочет разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Как сообщает телеканал «Sky News», Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в районе Персидского залива.
Военное дело 09:43
Футбол
В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку
В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу.
Спорт-Экспресс 09:15
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском 15:11
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
Sportbox.RU 17:26
Происшествия
Ягуар напал на посетительницу цирка в Липецке
VSE42 Новости 05:43
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Глава МВД занялся расследованием хищений в банке «Замоскворецкий»
Владимир Колокольцев назначил служебную проверку работы следствия после исков футболистов Министр внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился провести служебную проверку, связанную с расследованием уголовного дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий».
Коммерсантъ 11:15
Армия и оружие
В Баку проходят учения «Eternity-2019»
Вестник Кавказа 05:39
Политика
Помпео встретится с генсеком НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео встретится 3 сентября в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 16:30