Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРинат Билялетдинов: «„Балтику“ „Локомотив“ должен пройти, если не будет валять дурака»

Балтика — Локомотив
0 – 0
1-й тайм
Кубок России, 1/16 Финала
Калининград, Стадион «Калининград»
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Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что его бывшая команда должна выйти в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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«Локомотив» пройдет «Балтику», если не будет валять дурака». Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от Кубка России

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Ринат Билялетдинов: «„Балтику“ „Локомотив“ должен пройти, если не будет валять дурака»

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