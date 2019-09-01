Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что его бывшая команда должна выйти в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

Ринат Билялетдинов: «„Балтику“ „Локомотив“ должен пройти, если не будет валять дурака»

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