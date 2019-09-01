Футбол
Спорт-ЭкспрессРинат Билялетдинов: «„Балтику“ „Локомотив“ должен пройти, если не будет валять дурака»
Экс-главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что его бывшая команда должна выйти в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ринат Билялетдинов: «„Балтику“ „Локомотив“ должен пройти, если не будет валять дурака»
Спорт-Экспрессвчера в 23:14
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр 01:14
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Политика
Зеленский назвал Трампа учителем
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем».
Известия 12:57
Гаджеты
Xiaomi в этом году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha
Новый смартфон, который уже признали самым необычным в 2019 году, был представлен 24 сентября. Более подробно о новинке сообщалось ранее.
Газета DAILY 14:31
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Наука
Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль
Ugpressa.ru 23 сентября в 16:04
Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира команда Дмитрия Черышева обыграла «Краснодар».
Чемпионат 13:51
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Хоккей
«Ак Барс» забросил «Трактору» шесть безответных шайб в Челябинске
ProstoProSport 13:11
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor вчера в 17:09
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Политика
Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что на Украине в настоящее время идут две войны.
RT на русском 14:40
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец 09:49
Политика
Трамп назвал прогресс в отношениях с Россией заслугой Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский смог добиться прогресса в отношениях с Россией.
РБК 14:35