Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» станет ключевым в осенней части сезона РПЛ. «Зенит» набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» отстает на три очка и четыре позиции.

Ринат Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют за шесть очков»

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