РПЛ
Матч ТВРинат Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют за шесть очков»
От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков, — сказал Билялетдинов. Игра 11-го тура РПЛ пройдет в субботу в Москве.
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