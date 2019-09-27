От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков, — сказал Билялетдинов. Игра 11-го тура РПЛ пройдет в субботу в Москве.

Ринат Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют за шесть очков»

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