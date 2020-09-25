iReactor 1 14

"До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, когда при отравлении "Новичком" возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.