Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут
"До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, когда при отравлении "Новичком" возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.В источнике
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Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут
В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новости03:37
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