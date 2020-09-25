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РИА Новости
РИА Новости

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

"До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, когда при отравлении "Новичком" возникнут первые симптомы, а когда наступает смерть. Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
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Разработчик «Новичка» не увидел у Навального внешних симптомов отравления

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Учёный: при отравлении «Новичком» Навальный умер бы через десять минут

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