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РИА Новости
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

По словам собеседника агентства, если бы "Новичок" добавили в воду, то он быстро бы потерял свои качества.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке воды, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный.
РИА Новости01:48
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ученый рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Телеканал 360°02:44
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении воды своим химоружием

Lenta.ru02:07
News.ru

Разработчик «Новичка» оценил версию отравления Навального через воду

News.ru01:18
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, что происходит с веществом в воде

Московский Комсомолец02:01
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

РИА Новости01:48
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

Взгляд.ру01:30
Комсомольская правда

Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой воды при помещении в нее яда

Комсомольская правда02:02

Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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Семьям погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выплатят компенсации

Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский заявил, что ведомство приняло решение выделить единоразовую денежную помощь семьям каждого погибшего в результате крушения самолёта Ан-26.
RT на русском07:01

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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На Украине отстранили от работы всех ответственных за учебные полеты

Поручение об отстранении от работы всех лиц, ответственных за организацию учебных полетов дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 сентября в ходе экстренного заседания правительства страны.
ИА Красная Весна06:41
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