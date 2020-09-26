Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду
По словам собеседника агентства, если бы "Новичок" добавили в воду, то он быстро бы потерял свои качества.В источнике
С чего всё началось
Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду
Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке воды, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный.
РИА Новости01:48
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Комсомольская правда02:02