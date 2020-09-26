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РИА Новости
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

По словам собеседника агентства, если бы "Новичок" добавили в воду, то он быстро бы потерял свои качества.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке воды, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный.
РИА Новости01:48
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Телеканал 360°

Ученый рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Телеканал 360°02:44
News.ru

Разработчик «Новичка» оценил версию отравления Навального через воду

News.ru01:18
Комсомольская правда

Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой воды при помещении в нее яда

Комсомольская правда02:02
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, что происходит с веществом в воде

Московский Комсомолец02:01
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

РИА Новости01:48
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

Взгляд.ру01:30
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении воды своим химоружием

Lenta.ru02:07

Штаб Навального подал жалобу в прокуратуру на особняк Киркорова

Как сообщили в штабе блогера, поместье «короля российской эстрады» в коттеджном поселке Береста (Мякининская пойма), цена которого составляет более десяти миллионов долларов, находится на участке площадью один гектар.
RuNews24.ruвчера в 05:09
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Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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