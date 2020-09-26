По словам собеседника агентства, если бы "Новичок" добавили в воду, то он быстро бы потерял свои качества.

С чего всё началось Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке воды, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный. РИА Новости 01:48