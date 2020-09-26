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РИА Новости
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

По словам собеседника агентства, если бы "Новичок" добавили в воду, то он быстро бы потерял свои качества.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке воды, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный.
РИА Новости01:48
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ученый рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Телеканал 360°02:44
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении воды своим химоружием

Lenta.ru02:07
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, что происходит с веществом в воде

Московский Комсомолец02:01
Комсомольская правда

Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой воды при помещении в нее яда

Комсомольская правда02:02
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

РИА Новости01:48
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

Взгляд.ру01:30
News.ru

Разработчик «Новичка» оценил версию отравления Навального через воду

News.ru01:18

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель
НТВ17:11
8

Роспотребнадзор в Саратове сообщил о резком росте числа пневмоний

Всплеск заболеваемости пневмонией в Саратовской области произошел за последнюю неделю, заявила глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова 25 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.
ИА Красная Веснавчера в 15:57
45

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.
РБКвчера в 12:10
7

СКА проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов в матче КХЛ

Санкт-Петербург, 26 сентября 2020, 08:43 — REGNUM Хоккейный санкт-петербургский клуб СКА проиграл казанской команде «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM01:43
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