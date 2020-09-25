Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира
Один из создателей боевого отравляющего вещества, известного под названием «Новичок», Леонид Ринк прокомментировал извинения своего бывшего коллеги Вила Мирзаянова перед Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости20:12
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