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Военное дело
Военное дело

Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира

Один из создателей боевого отравляющего вещества, известного под названием «Новичок», Леонид Ринк прокомментировал извинения своего бывшего коллеги Вила Мирзаянова перед Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, в которой описал боевую отравляющую систему, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости20:12
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Коммерсантъ

Разработчик «Новичка» заявил, что яд можно изготовить в любой лаборатории

Коммерсантъ20:27
Московский Комсомолец

Разработчик: любая химлаборатория мира может изготовить «Новичок»

Московский Комсомолец20:38
Lenta.ru

Создатель «Новичка» высказался об извинениях перед Навальным

Lenta.ru20:27
РБК

Разработчик заявил о возможности создать «Новичок» в любой лаборатории

РБК22:04
Газета.Ru

Создатель «Новичка»: яд можно приготовить в любой лаборатории

Газета.Ru20:16
РЕН ТВ

Ринк заявил, что «Новичок» могут сделать в любой химлаборатории мира

РЕН ТВ20:15
РИА Новости

Создатель «Новичка» призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде

РИА Новости20:12

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ

Дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, так как школьники продолжают учебу, но не все из них занимаются самообразованием, а некоторые совсем перестают учиться, сообщили в центре компетенций в сфере онлайн-образования.
Народные новости03:09
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48

СНБО возьмет на учет пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов

Пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете, заявил в пятницу, 25 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
Известия04:43