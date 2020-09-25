Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ

Дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, так как школьники продолжают учебу, но не все из них занимаются самообразованием, а некоторые совсем перестают учиться, сообщили в центре компетенций в сфере онлайн-образования.