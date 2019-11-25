Экономика
РИА НовостиРиск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.
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Владислав Иноземцев о вариантах вывода России из затяжной экономической стагнации
Газета.Ru23 ноября в 01:55
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Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
Наука
Нервные клетки человека успешно пересажены мышам – ученые
Бельгийские ученые пересадили в мозг мышей стволовые клетки человека, запрограммированные впоследствии стать нейронами, после чего наблюдали то, как человеческие клетки интегрировались в мышиный мозг молодых особей.
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
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«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
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Составили топ-10 марок по продажам новых кроссоверов в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ.
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Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
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Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая
Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая Экс-руководитель культурного департамента Москвы выступил в Ельцин Центре.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Происшествия
Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Общество
В Сирию прибыл российский медицинский спецназ
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Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
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Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
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Полиция заинтересовалась видеозаписью, снятой около школы в Приморье
В настоящее время полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.