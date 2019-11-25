Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.

Транспорт Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.

Наука Нервные клетки человека успешно пересажены мышам – ученые Бельгийские ученые пересадили в мозг мышей стволовые клетки человека, запрограммированные впоследствии стать нейронами, после чего наблюдали то, как человеческие клетки интегрировались в мышиный мозг молодых особей.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».