Экономика
РИА НовостиРиск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.
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Владислав Иноземцев о вариантах вывода России из затяжной экономической стагнации
Газета.Ruвчера в 01:55
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