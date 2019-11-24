Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРиск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.
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Владислав Иноземцев о вариантах вывода России из затяжной экономической стагнации

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Академик РАН Порфирьев оценил экономические перспективы России

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Академик РАН оценил экономические перспективы России

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:51, Вашингтон
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В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
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Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
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Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
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Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
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В Star Citizen станет доступен тестовый период

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