Экономика
РИА НовостиРиск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.
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Владислав Иноземцев о вариантах вывода России из затяжной экономической стагнации
Газета.Ruвчера в 01:55
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Политика
На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ
Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Происшествия
СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Спорт
Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
Крупные российские компании покидают порты Прибалтики
Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Транспорт
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров
Днем ранее, 23 ноября, заработала еще одна станция МЦД-2 - Волоколамская, построенная специально для Московских центральных диаметров.
Происшествия
В Британии предъявили обвинения подозреваемому в гибели 39 мигрантов
Полиция британского графства Эссекс сообщила, что подозреваемому по делу о гибели 39 вьетнамцев в Британии 23-летнему Кристоферу Кеннеди были предъявлены обвинения.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Происшествия
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
В индийском городе Хайдарабад, штат Телангана, слетевший с эстакады легковой автомобиль насмерть раздавил пешехода.
Происшествия
Девочки с мачете подрались на сеансе «Холодного сердца-2»
Массовая драка произошла в кинотеатре прямо во время сеанса. Сначала несколько девочек напали на посетительницу.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Общество
Синоптики предупредили о последствиях арктического вторжения
Причиной резкого понижения температуры воздуха стало «сухое» арктическое вторжение.
Происшествия
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Гаджеты
Xiaomi показала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Китайская компания Xiaomi вскоре выведет на рынок дрель-шуруповерт c зарядкой от USB. Устройство обещает быть доступным по цене.
Происшествия
В Югре участковый спас пятерых человек из пожара
В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) участковый, лейтенант полиции, спас троих детей и двоих взрослых из пожара.