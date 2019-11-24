Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРиск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.
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Владислав Иноземцев о вариантах вывода России из затяжной экономической стагнации

Газета.Ruвчера в 01:55

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

РИА Новости00:00

Академик РАН рассказал, как вывести экономику России из стагнации

News.ru04:27

Академик РАН Порфирьев оценил экономические перспективы России

Актуальные Новости10:47

Академик РАН оценил экономические перспективы России

Бизнес-новости в Кирове09:11
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Общество

Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Известия 10:07
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Автоновости дня вчера в 02:06
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Политика

На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ

Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Известия 06:46
Происшествия

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
ТАСС 10:19
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Спорт

Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше

Sport.ru вчера в 13:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Экономика

Крупные российские компании покидают порты Прибалтики

Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Слово и Дело 22 ноября в 06:39
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Транспорт

Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров

Днем ранее, 23 ноября, заработала еще одна станция МЦД-2 - Волоколамская, построенная специально для Московских центральных диаметров.
Комсомольская правда 09:32
Происшествия

В Британии предъявили обвинения подозреваемому в гибели 39 мигрантов

Полиция британского графства Эссекс сообщила, что подозреваемому по делу о гибели 39 вьетнамцев в Британии 23-летнему Кристоферу Кеннеди были предъявлены обвинения.
RT на русском 06:50
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Происшествия

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

В индийском городе Хайдарабад, штат Телангана, слетевший с эстакады легковой автомобиль насмерть раздавил пешехода.
Комсомольская правда 08:58
Происшествия

Девочки с мачете подрались на сеансе «Холодного сердца-2»

Массовая драка произошла в кинотеатре прямо во время сеанса. Сначала несколько девочек напали на посетительницу.
Телеканал 360° 08:43
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 22 ноября в 18:27
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Происшествия

Бывший глава Сибирского отделения РАН заявил об обыске в его доме

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в коттедже бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева, сообщил он сам ТАСС.
Коммерсантъ 06:14
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Автоновости дня 22 ноября в 22:33
Общество

Синоптики предупредили о последствиях арктического вторжения

Причиной резкого понижения температуры воздуха стало «сухое» арктическое вторжение.
Профиль 03:59
Происшествия

Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Известия 09:43
Общество

Жители украинского города перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Взгляд.ру 08:26
Экономика

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
РИА Новости вчера в 08:56
Гаджеты

Xiaomi показала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB

Китайская компания Xiaomi вскоре выведет на рынок дрель-шуруповерт c зарядкой от USB. Устройство обещает быть доступным по цене.
Вечерний курьер 05:10
Происшествия

В Югре участковый спас пятерых человек из пожара

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) участковый, лейтенант полиции, спас троих детей и двоих взрослых из пожара.
РБК 08:09
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