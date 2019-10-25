Финансы
Газета.RuРиск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года
Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что рискдефолта возрос в 2008 году, когда он ушел за пределы 1000 пунктов.
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с чего всё началось
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.РБК00:00
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
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Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
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В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
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Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
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РИА Новости 09:12
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Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА
Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07:04
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
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SpeedMe вчера в 07:52
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Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
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Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
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РИА Новости 09:37
Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Армия и оружие
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Российская газета 08:12
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
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Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Lenta.ru 09:57
Общество
Британские СМИ заявили о пике гендерного безумия
Журналистка британского издания The Telegraph Селия Уолден заявила о достижении обществом пика гендерного безумия.
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Землю накрыла затяжная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
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Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
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Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
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«Ротор» пожаловался на Слуцкого в РФС за фразу «Дебилы руководят»
В интервью Евгению Савину нынешний тренер голландского «Витесса» сказал о том, что по его мнению сейчас волгоградским «Ротором» руководят дебилы.
Metaratings 08:58