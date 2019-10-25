Финансы

Газета.RuГазета.RuРиск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года

Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что рискдефолта возрос в 2008 году, когда он ушел за пределы 1000 пунктов.
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с чего всё началось

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

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Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА

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Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
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Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»

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Происшествия

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Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
RT на русском 09:36
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
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Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Армия и оружие

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

Российская газета 08:12
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Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
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Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
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Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
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Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию

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Британские СМИ заявили о пике гендерного безумия

Журналистка британского издания The Telegraph Селия Уолден заявила о достижении обществом пика гендерного безумия.
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Землю накрыла затяжная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
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Общество

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

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Metaratings 08:58
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