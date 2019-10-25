Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

с чего всё началось

Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что рискдефолта возрос в 2008 году, когда он ушел за пределы 1000 пунктов.

Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года

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