Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРиск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев

Фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, указал Медведев, но тем не менее перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики.
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Медведев заявил о кризисе, «аналогов которому не было в новейшей истории»

Царьград01:34

Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020

Комсомольская правда01:25

Риск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев

РИА Новости01:02

Медведев спрогнозировал финансовый кризис в зарубежных странах в 2021 году

Политическая Экспертиза01:19

Медведев оценил вероятность возникновения финансового кризиса за рубежом

Экономика сегодня01:14

Медведев оценил вероятность финансового кризиса в мире

Народные новости01:14

Медведев прогнозирует давление глобальных факторов на российский финрынок к 2021 году

ТАСС01:20
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Авто

В Беларуси стартовала сборка кроссоверов Changan

110km.ru вчера в 07:29
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Армия и оружие

The National Interest: США просчитались с российскими Ка-52

Модернизация вертолетов России Ка-52 сделает отечественную авиацию еще более боеспособной. Об этом пишет The National Interest.
Политическая Экспертиза вчера в 12:03
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Происшествия

Троих сотрудников Росгвардии судят за избиение на Сахалине

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу

Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
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Читеры начали населять Red Dead Online представителями Ку-клукс-клана — Rockstar отреагировала

Игроки в Red Dead Online пожаловались, что в последние несколько недель участились случаи появления в игре представителей Ку-клукс-клана.
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Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
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Экономика

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
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Игры

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Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
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Происшествия

Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Армия и оружие

Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Пентагона, в понедельник 15 июня американские стратегические бомбардировщики выполнили полет вблизи Санкт-Петербурга.
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Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов

Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:16
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Политика

Определен новый состав Общественной палаты

Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
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Общество

«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат

С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

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Названы новые даты «Евровидения-2021»

Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2021» постановил провести финал шоу в голландском городе Роттердаме 22 мая следующего года.
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Общество

СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования

За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Армия и оружие

В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»

РИА Новости вчера в 20:16
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
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Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
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Дмитрий Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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