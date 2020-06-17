Экономика
РИА НовостиРиск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев
Фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, указал Медведев, но тем не менее перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики.
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Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020
Комсомольская правда01:25
Медведев спрогнозировал финансовый кризис в зарубежных странах в 2021 году
Политическая Экспертиза01:19
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Авто
В Беларуси стартовала сборка кроссоверов Changan
110km.ru вчера в 07:29
Армия и оружие
The National Interest: США просчитались с российскими Ка-52
Модернизация вертолетов России Ка-52 сделает отечественную авиацию еще более боеспособной. Об этом пишет The National Interest.
Политическая Экспертиза вчера в 12:03
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Происшествия
Троих сотрудников Росгвардии судят за избиение на Сахалине
Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Киберспорт
Читеры начали населять Red Dead Online представителями Ку-клукс-клана — Rockstar отреагировала
Игроки в Red Dead Online пожаловались, что в последние несколько недель участились случаи появления в игре представителей Ку-клукс-клана.
CyberSport.ru вчера в 23:07
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Экономика
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 00:47
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Происшествия
Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя
Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Армия и оружие
Рядом с Петербургом пролетели стратегические бомбардировщики США
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Пентагона, в понедельник 15 июня американские стратегические бомбардировщики выполнили полет вблизи Санкт-Петербурга.
Военное дело вчера в 09:02
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов
Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:16
Политика
Определен новый состав Общественной палаты
Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат
С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 вчера в 10:28
Музыка
Названы новые даты «Евровидения-2021»
Оргкомитет песенного конкурса «Евровидение-2021» постановил провести финал шоу в голландском городе Роттердаме 22 мая следующего года.
Городовой 15 июня в 15:01
Общество
СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Армия и оружие
В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Наука
В США открыли эффективный способ вернуть молодость
Evo-rus.com вчера в 09:44
Здоровье
Медик рассказал, как вода поможет бросить курить
Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
РИА Новости вчера в 19:02
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru 15 июня в 13:12
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru вчера в 09:14