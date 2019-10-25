Финансы

РБКРБКРиск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
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Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

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МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

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Судебное следствие о теракте в метро Петербурга завершено

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РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
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С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
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Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
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Аваков выступил в защиту «Азова»

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Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала

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