Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

с чего всё началось

Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

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