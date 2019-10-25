Экономика
РБКРиск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.
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с чего всё началось
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.РБК00:00
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