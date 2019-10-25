Финансы

Газета.RuГазета.RuРиск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года

Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Уточняется, что рискдефолта возрос в 2008 году, когда он ушел за пределы 1000 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК00:00

Подробнее о событии

Российская экономика стала максимально крепкой за 12 лет

Московский Комсомолец06:50

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

РБК00:00

Эксперт заявил о падении до минимума риска дефолта в России

Известия06:35

Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года

Газета.Ru06:34

Надежность российской экономики достигла максимума

Lenta.ru05:17

России перестал грозить дефолт

Телеканал 360°04:09

Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

Москва 2406:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:22, Вашингтон
Происшествия

В Забайкалье военнослужащий застрелил семерых сослуживцев

В Забайкальском крае военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.
Известия 08:00
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Газета.Ru 02:46
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по поводу выдачи кредита в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Политика

Песков: СМИ в США теряют чувство реальности из-за приближения выборов

Американские СМИ теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния по мере приближения выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы в долгу у Владимира Путина.
РИА Новости 07:23
Общество

Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме

Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 16:52
Армия и оружие

Россия увеличит численность военной полиции в Сирии

Не исключено, что в Сирию будет переброшен дополнительно батальон военной полиции вместе со штатной техникой и оружием.
Инфорос вчера в 10:45
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
РБК 02:03
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Актуальные Новости 08:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает ToDay News Ufa, родственники артистки в Instagram опубликовали фотографии, на которых Анастасия Заворотнюк запечатлена с детьми, заболевшими тяжелым недугом.
Уфимские Заметки 06:52
Кино

Названы актеры-претенденты на премию «Оскар»

RuNews24.ru вчера в 11:16
Кино

В Сети появился финальный трейлер девятых «Звездных войн»

Трейлер ленты появился на видеохостинге YouTube. «Сага закончится, но история будет жить вечно», - гласят титры ролика.
RuNews24.ru 22 октября в 11:06
Общество

Россияне стали позже заводить первенцев

Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года.
Life.ru 08:04
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

Российская газета 07:29
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 03:25
Футбол

Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru 05:57
Происшествия

В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Политика

Путин не планирует встречаться с Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую депортируют из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:24
Гаджеты

Intel стала выпускать больше процессоров, но до потребителей они пока не доходят

В своих прогнозах на третий квартал, как поясняют представители Intel, компания ошиблась с величиной спроса, который вырос преимущественно за счёт корпоративного сектора, и выпускаемых в этот период процессоров опять перестало хватать на всех желающих.
3DNews 05:40
Технологии

В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

iXBT.com 05:53
Шоу-бизнес

«Постыдилась бы»: выпившая Каменских станцевала в бикини

Уже несколько месяцев в Интернете ходят слухи о возможной беременности Насти Каменских.
Утро.ru 01:29
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Армия и оружие

Истребители научатся пополнять боезапас в воздухе

N+1 05:46
Здоровье

Российские врачи удалили женщине опухоль, проросшую из черепа в шею

Врачи из Кемеровской областной клинической больницы провели сложную операцию, удалив 72-летней женщине опухоль, которая проросла из черепа в шею.
РЕН ТВ 06:45
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное