Финансы
Москва 24Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
RT на русском 09:29
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии
Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Слово и Дело 10:55
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Политика
В Симферополе назначен глава администрации
Как сообщалось, 30 сентября горсовет Симферополя удовлетворил заявление Натальи Маленко об отставке с поста главы администрации.
РИА Новости Крым 09:16
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве
Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Космос
Названы возможные обитатели Венеры
Московский Комсомолец 23 октября в 11:17
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM 23 октября в 21:34
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Политика
Кучма считает, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру в регионе.
РИА Новости 11:07
Кино
Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн
Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
КиноПоиск 08:04
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Хоккей
Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Карьяла
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящий Кубок Карьяла.
РБК 11:20
Кино
Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»
В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России вчера в 04:59
Общество
В двигатель вылетавшего из Москвы самолета «Победы» попала птица
Самолет российского лоукостера «Победа», выполнявший рейс Москва — Братислава, прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель судна, сообщили RNS в компании.
Rambler News Service 11:17
Политика
На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске
Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Кино
Мартин Скорсезе сделал Де Ниро моложе на сорок лет
В 1999 году Скорсезе снял документальный фильм «Мое путешествие по Италии» — об итальянском кино и его влиянии на собственное творчество.
Московский Комсомолец 11:05
Армия и оружие
Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии
Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.
Военное обозрение 09:24
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20