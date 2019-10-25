Финансы

Москва 24Москва 24Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
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Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
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