Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

с чего всё началось

Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.

Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет

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