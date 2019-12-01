Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции.

с чего всё началось

Среди прочих параметров исследовались и риски, связанные с последствиями полетов в космос. Как оказалось, вероятность смерти космонавта от болезней и травм на 40 процентов ниже, чем у остальных российских мужчин. Ученые отметили, что о благоприятных последствиях полетов в космос говорить не следует.

Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России

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