Наука

Lenta.ruLenta.ruПолеты в космос оказались безопаснее жизни в России

Среди прочих параметров исследовались и риски, связанные с последствиями полетов в космос. Как оказалось, вероятность смерти космонавта от болезней и травм на 40 процентов ниже, чем у остальных российских мужчин. Ученые отметили, что о благоприятных последствиях полетов в космос говорить не следует.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции.
РИА Новостивчера в 19:16

Подробнее о событии

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

РИА Новостивчера в 19:16

Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян

Известиявчера в 20:02

Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина

РБКвчера в 22:05

Учёные выяснили, почему космонавты более «живучие», чем средний россиянин

Life.ruвчера в 20:57

Стало известно, представители какой профессии самые живучие

URA.Ruвчера в 21:59

Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Комсомольская правдавчера в 22:03

Озвучена профессия самых «живучих» россиян

РЕН ТВвчера в 20:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости 05:05
Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
RT на русском 29 ноября в 02:56
Происшествия

В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Газета.Ru 05:52
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Российская газета 04:46
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
RT на русском 06:17
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Гаджеты

Lenovo переименует ноутбуки ThinkPad

Как пишет китайский источник, компания Lenovo со следующего года переименует ноутбуки серии ThinkPad: буква в обозначении останется, а вот цифр будет две вместо трех.
iXBT.com 05:05
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену

Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Наука

Ночные кошмары оказались полезны

Мир новостей 06:36
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Интерфакс 04:30
Армия и оружие

Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
ИА Новороссия 29 ноября в 04:55
Происшествия

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Наука

Ученые рассказали, какой напиток лучше пить по утрам

Группа ученых из Бразилии, США, Франции и Германии провела исследования и выяснила, что лучше пить по утрам.
Аргументы недели 04:04
Футбол

Слуцкий рассказал о своей отставке из «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Витесса».
ProstoProSport вчера в 10:23
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета 29 ноября в 22:11
Здоровье

Вызывающие головную боль продукты назвали специалисты

Профильные специалисты назвали продукты, которые могут вызывать головную боль.
Актуальные Новости вчера в 02:25
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Политика

Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Lenta.ru 04:54
Шоу-бизнес

Информация о смерти Заворотнюк опровергнута

Недавно родные актрисы опровергли слухи о ее смерти.
SM News 28 ноября в 05:30
Шоу-бизнес

Мать Тимати резко ответила «хейтерам»

Экспресс газета 06:42
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное