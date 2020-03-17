с чего всё началось

Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу. В ходе исследований удалось установить зависимость: оказалось, что обладатели второй группы имеют больше шансов заразиться.

Общество В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Авто Volkswagen готовит новый электрокар ID.1 Немецкая компания Volkswagen готовит к дебюту свой новый электрический сити-кар ID.1. По габаритам новинка будет сопоставима с компактом Volkswagen e-up! и ориентирована, в первую очередь на городское использование.

Космос NASA определило четырех финалистов программы Explorer NASA огласило список из четырех новых миссий, которые будут изучать, есть ли жизнь на далеких планетах и последствия смерти самых больших звезд.

Экономика Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Здоровье Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.

Общество На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Технологии Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Космос Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.

Здоровье В Италии протестируют препарат от коронавируса В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.

Футбол Мамаев готовится к переезду из России Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.

Общество Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.

Гаджеты В России появились смартфоны Huawei P40 Lite Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.