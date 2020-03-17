Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаРиск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу. В ходе исследований удалось установить зависимость: оказалось, что обладатели второй группы имеют больше шансов заразиться.
Читать в источнике
Комментировать187
с чего всё началось
Как сообщает medRxiv
, соответствующее исследование проводилось путем сравнения процентного соотношения групп крови у 2173 пациентов с COVID-19 из трех больниц в Ухане и Шэньчжэне.
Российская газета11:17

Подробнее о событии

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

РИА Новости07:14

Названа группа крови, обладатели которой чаще заражаются коронавирусом

Planet Today09:05

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Газета.Ru08:47

Ученые обнаружили связь между группой крови и вероятностью заболеть коронавирусом

Известия08:09

Вирусологи: группа крови влияет на риск заразиться COVID-2019

Российская газета11:17

Объявлено, с какой группой крови больше шансов заболеть коронавирусом

РЕН ТВ06:17

Ученые оценили шансы заразиться коронавирусом для людей с разными группами крови

ТАСС Наука 04:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
РИА Новости 18:58
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Единоборства

Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты.
ТАСС Спорт 19:18
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Авто

Volkswagen готовит новый электрокар ID.1

Немецкая компания Volkswagen готовит к дебюту свой новый электрический сити-кар ID.1. По габаритам новинка будет сопоставима с компактом Volkswagen e-up! и ориентирована, в первую очередь на городское использование.
Somanyhorses 04:30
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии.
РИА Новости 16:50
Космос

NASA определило четырех финалистов программы Explorer

NASA огласило список из четырех новых миссий, которые будут изучать, есть ли жизнь на далеких планетах и последствия смерти самых больших звезд.
ТАСС Наука 10:37
Экономика

Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США

Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБК вчера в 01:35
Здоровье

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Газета.Ru 07:49
Здоровье

Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.
РИА Новости 10:53
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Космос

Эксперт заявил о необходимости поселений на Марсе из-за COVID-19

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что из-за распространения COVID-19 российско-европейская миссия на Марс переносится на 2022 год.
Москва 24 20:43
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Шоу-бизнес

Гарик Сукачев перепел песню про бабушку из-за коронавируса

РИА Новости 16:48
Технологии

Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:46
Футбол

Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
ProstoProSport 13:10
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Инфорос 03:48
Футбол

Пять игроков «Зенита» попали в символическую сборную 22-го тура РПЛ

Metaratings 07:06
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18:50
Футбол

Мамаев готовится к переезду из России

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Газета.Ru 18:37
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru 12:40
Гаджеты

В России появились смартфоны Huawei P40 Lite

Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 15:30
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости 20:42
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН вчера в 03:56
Футбол

Бэйл может покинуть «Реал» летом

Евро-футбол.ру 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное