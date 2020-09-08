Риски санкций ускорили падение рубля к доллару и евро
Накануне курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года, а курс доллара шагнул за отметку в 76 рублей. Как заявил в беседе с РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, цена дополнительных внешнеполитических рисков для российской валюты оценивается в диапазоне 3,5 рубля за доллар.В источнике
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«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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