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Накануне курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года, а курс доллара шагнул за отметку в 76 рублей. Как заявил в беседе с РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, цена дополнительных внешнеполитических рисков для российской валюты оценивается в диапазоне 3,5 рубля за доллар.