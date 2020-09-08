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Риски санкций ускорили падение рубля к доллару и евро

Накануне курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года, а курс доллара шагнул за отметку в 76 рублей. Как заявил в беседе с РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, цена дополнительных внешнеполитических рисков для российской валюты оценивается в диапазоне 3,5 рубля за доллар.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
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Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.
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США вновь призвали ФРГ отказаться от проекта «Северный поток-2»

Отказаться от участия в проекте «Северный поток-2» призвал власти ФРГ официальный представитель американского дипломатического ведомства Морган Ортагус 8 сентября, на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна08:52
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

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REGNUM05:34
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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