РИА НовостиРисковый актив: Китай продал госдолг СШАВложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет.РИА НовостиПо данным Минфина США, в мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом.РИА НовостиМасштабные антироссийские санкции подорвали доверие к главной резервной валюте.РИА НовостиС пиковых значений в 1,32 триллиона в ноябре 2014-го инвестиции уменьшились более чем на 200 миллиардов.РамблерЧитать далееСвернутьLive24Live24ПолитРоссияR.LifeРамблерПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняNewInformФАНПодробнее о событииИдет подготовка к обострению: Китай ждет от США санкций и готовится к ударуФАН04:51Рисковый актив: Китай продал госдолг СШАРИА Новостивчера в 01:00Самое цитируемоеКитай потерял интерес к инвестициям в госдолг СШАЭкономика сегоднявчера в 14:50Китай исподволь сбрасывает американский госдолгExpert.ru21 июля в 07:10Китай больше не является крупнейшим держателем долга СШАLive24вчера в 03:56КНР больше не является крупнейшим держателем долга СШАR.Life21 июля в 08:34Китай больше не является крупнейшим держателем долга СШАLife.ruвчера в 13:11Показать ещёОценить1,7KПоделиться