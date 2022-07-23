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Рисковый актив: Китай продал госдолг США

Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет.
РИА Новости
По данным Минфина США, в мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом.
РИА Новости
Масштабные антироссийские санкции подорвали доверие к главной резервной валюте.
РИА Новости
С пиковых значений в 1,32 триллиона в ноябре 2014-го инвестиции уменьшились более чем на 200 миллиардов.
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