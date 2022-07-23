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Рисковый актив: Китай продал госдолг США

Вложения Китая в американские государственные долговые бумаги упали ниже триллиона долларов — впервые за 12 лет.
РИА Новости
Масштабные антироссийские санкции подорвали доверие к главной резервной валюте.
РИА Новости
"В мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом. То есть психологическая отметка в триллион уже позади", — говорится в публикации.
NVL
В июне инфляция в США достигла 40-летнего максимума.
РИА Новости

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