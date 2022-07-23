"В мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом. То есть психологическая отметка в триллион уже позади", — говорится в публикации.