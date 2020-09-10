Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ заложил в рисковый сценарий развития ситуации в 2021 году околонулевой рост экономики и ускорение инфляции до 5,5-6,5%. Об этом следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

С чего всё началось Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. РБК 10 сентября в 09:16