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Саминвестор
Саминвестор

Рисковый сценарий ЦБ на 2021 год предусматривает околонулевой рост ВВП

Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ заложил в рисковый сценарий развития ситуации в 2021 году околонулевой рост экономики и ускорение инфляции до 5,5-6,5%. Об этом следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
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