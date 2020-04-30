Экономика
Агентство новостей розничной торговлиРитейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков
Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
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Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников
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