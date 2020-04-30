Экономика

Агентство новостей розничной торговлиАгентство новостей розничной торговлиРитейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков

Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
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Ритейлеры в РФ хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков

ИА Красная Весна02:23

Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников

Вести.Ru28 апреля в 04:17

«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую

ТАСС27 апреля в 23:38

Российские ритейлеры хотят напрямую подключиться к системе быстрых платежей

ПРАЙМ28 апреля в 03:19

Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП

Телеканал 360°27 апреля в 20:53

Магазины готовы предоставлять скидки россиянам при оплате по QR-коду

ФедералПресс27 апреля в 20:17

QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

Известия27 апреля в 17:01
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
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Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

В России вступил в силу закон о горячем питании для школьников

Москва, 1 мая 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 1 мая, вступил в силу закон об обеспечении школьников начальных классов горячим питанием, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:39
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Здоровье

Покровская больница нашла замену уволившимся врачам

В Покровской больнице нашли новых врачей на замену сотрудникам, которые уволились из медицинского учреждения на фоне скандала с записью видеообращения о нехватке средств защиты.
DP.RU 01:39
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Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 29 апреля в 10:51
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
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Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета вчера в 01:34
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
12
Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили COVID-19

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге была выявлена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru вчера в 16:50
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Спорт

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Общество

В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки

В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
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Политика

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
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Футбол

Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне

Если сезон чемпионата Италии будет завершён досрочно, в сезоне-2020/2021 Серия А не будет расширена до 22 команд, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Чемпионат 03:34
Общество

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлены 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 03:39
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,5K
Здоровье

В Волгограде построили военный медицинский центр

В Волгограде сдали в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр, возведенный на базе военного госпиталя, сообщает пресс-служба администрации области.
Российская газета 03:20
18
Кино

В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Piter.tv вчера в 15:43
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
137
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Космос

NASA готовится к запуску солнечного парусника

Ридус вчера в 10:52
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
310
Шоу-бизнес

Решетова показала, как проводит день с сыном-младенцем Тимати

Модель Анастасия Решетова заявила, что скучать на самоизоляции ей не приходится, так как рядом постоянно присутствует сын от музыканта Тимати — Ратмир, которому недавно исполнилось шесть месяцев.
SM News 28 апреля в 05:37
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Газета.Ru вчера в 23:08
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Общество

В России зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
NewInform 28 апреля в 03:58
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
1,4K
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