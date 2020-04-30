Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

Ритейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 486

Футбол Экс-игрок «Реала» рассказал о расизме в мадридском клубе Бывший игрок «Реала» Фредди Ринкон признался, что испытывал проблемы в мадридском клубе из-за цвета своей кожи.

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 799

Здоровье Еще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус По информации оперштаба на 11:00, пятницы, 1 мая на территории Кузбасса за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Армия и оружие На востоке Хомса произошла атака на военный объект Атака на склад боеприпасов произошла в городе Хомс в Сирии, есть раненые среди мирных граждан, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.

Музыка К акции «Наш День Победы» подключилась Нижегородская область Нижегородская область представила свое исполнение песни "День Победы" в рамках акции, организованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Происшествия В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,7K

Общество В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. 137

Общество В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19 Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub. 12

Политика Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. 9

Здоровье На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб. 34

Армия и оружие Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56. 7