Экономика
Агентство новостей розничной торговлиРитейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков
Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
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Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников
Вести.Ru28 апреля в 04:17
«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую
ТАСС27 апреля в 23:38
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Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию.
Спорт-Экспресс 29 апреля в 17:00
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
Общество
Во Владимирской области ввели цифровые пропуска
На территории Владимирской области введены цифровые пропуска. Соответствующее постановление уже подписано.
Московский Комсомолец 28 апреля в 11:28
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
Экс-игрок «Реала» рассказал о расизме в мадридском клубе
Бывший игрок «Реала» Фредди Ринкон признался, что испытывал проблемы в мадридском клубе из-за цвета своей кожи.
Матч ТВ вчера в 20:56
Общество
6411 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки
За сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса.
Псковское агентство информации 28 апреля в 03:55
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Здоровье
Еще у 15 человек в Кузбассе подтвержден коронавирус
По информации оперштаба на 11:00, пятницы, 1 мая на территории Кузбасса за сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
Армия и оружие
На востоке Хомса произошла атака на военный объект
Атака на склад боеприпасов произошла в городе Хомс в Сирии, есть раненые среди мирных граждан, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.
РИА Новости 03:54
Музыка
К акции «Наш День Победы» подключилась Нижегородская область
Нижегородская область представила свое исполнение песни "День Победы" в рамках акции, организованной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Моя Удмуртия 04:00
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок
Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек
Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
Общество
В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19
Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Здоровье
На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек
Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:20
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
Популярная механика 01:50
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Футбол
Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.
Бомбардир.ру вчера в 16:40
Экономика
СПЧ предложил расширить программу повышенного пособия по безработице
Повышенное пособие по безработице нужно распространить на работавших неофициально и уволенных до пандемии коронавируса COVID-19, считает председатель постоянной комиссии по трудовым правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.
Коммерсантъ 29 апреля в 11:52