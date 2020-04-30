Экономика

Агентство новостей розничной торговлиАгентство новостей розничной торговлиРитейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков

Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
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Магазины готовы делать скидки при оплате по QR-коду

Моллы.Ru28 апреля в 04:29

Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников

Вести.Ru28 апреля в 04:17

QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

Известия27 апреля в 17:01

«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую

ТАСС27 апреля в 23:38

Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП

Телеканал 360°27 апреля в 20:53

Магазины готовы предоставлять скидки россиянам при оплате по QR-коду

ФедералПресс27 апреля в 20:17

Российские ритейлеры хотят напрямую подключиться к системе быстрых платежей

ПРАЙМ28 апреля в 03:19
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,2K
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,6K
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,4K
Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

REGNUM вчера в 19:12
1,6K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия вчера в 04:00
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Политика

Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов

Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Фигурное катание

Евгению Медведеву требуют выгнать из Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева еще в начале апреля прилетела в Японию, где должно было пройти ледовое шоу.
Комсомольская правда вчера в 09:55
6
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,4K
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой войны

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 20:55
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
35
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
8
Общество

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

Lenta.ru вчера в 06:39
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Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru вчера в 10:08
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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Общество

Рассчитана точная дата пика эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит 6 мая — в этот день, по прогнозу Сбербанка, прирост числа инфицированных составит 9282.
Lenta.ru вчера в 10:47
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Общество

В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
3,6K
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Экономика

Какие нововведения ждут россиян с 1 мая

С первого мая вступает в силу ряд изменений. Так, банкам запретят взимать комиссию за быстрые переводы.
Пятый канал вчера в 08:36
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров.
РБК вчера в 10:56
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Политика

Россия осудила обстрел посольства Кубы в США

Вашингтон, 1 мая 2020, 05:07 — REGNUM Россия решительно осуждает обстрел кубинского посольства в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба российский дипмиссии в Соединенных Штатах на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 22:07
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