Экономика
Агентство новостей розничной торговлиРитейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков
Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
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Розничные сети хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков-посредников
Вести.Ru28 апреля в 04:17
«Известия»: ретейлеры просят ЦБ рассмотреть возможность подключения к СБП напрямую
ТАСС27 апреля в 23:38
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