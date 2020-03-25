Коронавирус
ВедомостиРитейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона. Предприятия или закрываются, или находятся на грани закрытия. Отрасли нужна правительственная поддержка.
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с чего всё началось
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).РБКвчера в 13:15
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Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век
Эхо Москвывчера в 14:02
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Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
В России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса
Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Происшествия
ВККС выдала следствию судью, который дружил с управляющим
В пяти эпизодах принимал участие приятель Городова Алексей Долгов, юрист и бывший арбитражный управляющий.
Авто
В России массово встают конвейеры автозаводов
Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе
Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.
Футбол
Отец Холанда рассказал о переходе сына в «Боруссию»
Отец Эрлинга Холанда объяснил, почему сын отказал «Манчестер Юнайтед» (Англия) и перешел в «Боруссию Дортмунд» (Германия).
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Происшествия
Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.