Коронавирус

ВедомостиВедомостиРитейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона. Предприятия или закрываются, или находятся на грани закрытия. Отрасли нужна правительственная поддержка.
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с чего всё началось

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
РБКвчера в 13:15

Подробнее о событии

Ретейлеры: Рынку грозит падение до показателей царской России

РЕН ТВвчера в 21:07

Ретейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

РИА Новостивчера в 20:17

Ретейл предупредил Мишустина о возвращении в XIX век из-за коронавируса

Znak.comвчера в 13:34

Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век

Эхо Москвывчера в 14:02

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Ведомостивчера в 13:49

Ретейл обратился к властям за господдержкой

Российская газетавчера в 17:01

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

РБКвчера в 13:15
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Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:32
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что из-за распространения коронавируса плей-офф текущего сезона досрочно завершается.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

В России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры.
Россия.Кубань 24 марта в 11:36
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Происшествия

ВККС выдала следствию судью, который дружил с управляющим

В пяти эпизодах принимал участие приятель Городова Алексей Долгов, юрист и бывший арбитражный управляющий.
Право.ру вчера в 09:08
Авто

В России массово встают конвейеры автозаводов

Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Ladaonline вчера в 04:21
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru вчера в 03:58
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе

Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.
Известия вчера в 23:52
Футбол

Отец Холанда рассказал о переходе сына в «Боруссию»

Отец Эрлинга Холанда объяснил, почему сын отказал «Манчестер Юнайтед» (Англия) и перешел в «Боруссию Дортмунд» (Германия).
ГЛАС.RU 01:24
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море

Avia.pro вчера в 23:32
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

ТАСС вчера в 03:30
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск вчера в 10:23
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 19:09
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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