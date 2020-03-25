Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).

с чего всё началось

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона. Предприятия или закрываются, или находятся на грани закрытия. Отрасли нужна правительственная поддержка.

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

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Происшествия В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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Происшествия Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.