Экономика
РИА НовостиРитейл и рестораторы РФ просят не менять проект о договорах аренды
Обращение подписали, в частности, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, а также ряд компаний.
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Ритейлеры РФ настаивают на праве отказываться от аренды без штрафов
Агентство новостей розничной торговливчера в 16:35
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