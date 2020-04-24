Союз правообладателей требует с продавца электроники рекордную сумму Совокупный объем претензий, предъявленных Российским союзом правообладателей (РСП; совет возглавляет Никита Михалков), к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS, достиг рекордных 242 млн руб.

с чего всё началось

Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.

Общество ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. 475

Биатлон Черезов раскрыл причины назначения досрочных выборов президента СБР Член правления СБР и призер Олимпиады Иван Черезов рассказал о причинах назначения внеочередной выборной конференции союза, отмечает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 774

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 167

Шоу-бизнес Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни. 5

Общество Чехия открыла границы для выезда за рубеж Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. 312

Политика Кравчук назвал Порошенко виновником разрухи на Украине Экс-президент Украины Петр Порошенко является ответственным за начало гражданской войны в Донбассе и за разруху в стране.

Энергетика США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь". 1K

Общество Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода. 3,4K

Общество Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.

Общество Власти Бельгии с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина Бельгия с 4 мая начнут поэтапную отмену карантина, обязав жителей страны носить в общественных местах защитные маски.