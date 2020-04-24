Экономика
КоммерсантъРитейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
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с чего всё началось
Союз правообладателей требует с продавца электроники рекордную сумму Совокупный объем претензий, предъявленных Российским союзом правообладателей (РСП; совет возглавляет Никита Михалков), к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS, достиг рекордных 242 млн руб.Коммерсантъ23 апреля в 14:43
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Претензии правообладателей к крупнейшей в РФ сети электроники выросли до 242 млн руб
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Претензии Российского союза правообладателей к DNS выросли до 242 млн рублей
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