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РИА НовостиРИА НовостиРитейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века. Об этом говорится в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

В письме говорится, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50–80% в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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