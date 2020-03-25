Коронавирус
РИА НовостиРитейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века. Об этом говорится в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК.
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с чего всё началось
В письме говорится, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50–80% в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.РБК13:15
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Общество
Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей
Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Происшествия
Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Армия и оружие
Индия может закупить МиГ-35 вместо французского Rafale
Истребители МиГ-35 являются российскими боевыми машинами, относящимися к поколению 4++.
Игры
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Таиланд полностью закрывает въезд в страну и выезд с завтрашнего дня
Таиланд полностью закрывает въезд в страну и выезд с завтрашнего дня.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Общество
Выплаты по больничному листу повысят начиная с апреля
Согласно поручению президента России Владимира Путина, размер минимальной оплаты больничного листа будет установлен не меньше МРОТ, сейчас это 12130 рублей.
Армия и оружие
Американские самолеты-разведчики замечены у российских границ
Западные мониторинговые авиационные ресурсы опубликовали данные о пролете во вторник двух американских стратегических высотных самолетов-разведчиков U-2S Dragon Lady вблизи российских границ в районе Калининградской области.
Общество
Власти Красноярского края запретили выезд из городов региона
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Шоу-бизнес
У Ксении Бородиной начались панические атаки
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Экономика
Автодилеры попросили правительство РФ о помощи
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры", объединяющая около 1 250 продавцов автомобилей, обратилась с письмом к премьер-министру.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Политика
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ
Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».