Экономика
КоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБКвчера в 08:34
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Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Веснавчера в 12:16
Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
Собеседниквчера в 09:31
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Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
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Общество
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На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
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Общество
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Куйвашев пояснил, когда уральцы вернутся к привычному образу жизни
Уральцам рекомендовано оставаться дома и покидать его можно в крайнем случае — дойти ближайшего магазина, выбросить мусор, обратиться за экстренной помощью, выгулять собаку на расстоянии не дальше 100 метров, а также добраться до работы, если организации разрешено вести деятельность.
It`s My City 11:07
Общество
Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Политика
Глава ДНР поздравил граждан с годовщиной создания республики
Донецк, 11 мая 2020, 10:18 — REGNUM Шесть лет назад в ДНР состоялся референдум о самоопределении региона, напомнил глава ДНР Денис Пушилин 11 мая в официальном поздравлении.
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В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
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В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
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Вести.Ru 11:35
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
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Общество
Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
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В Туле вводится обязательный масочный режим
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Футбол
Финал Кубка Германии состоится 4 июля
Финальный поединок состоится 4 июля, а матчи 1/2 финала (" Бавария" — "Айнтрахт" и "Саарбрюккен" — "Байер") запланированы на 9 и 10 июня.
Soccer.ru 11:59
Экономика
Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин
Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
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Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Общество
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Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям
Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
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Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
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Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru 10:30
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
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Коммерсантъ 09:48
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В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
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Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском вчера в 12:00