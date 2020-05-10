Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБКвчера в 08:34

Подробнее о событии

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Веснавчера в 12:16

Торговые сети просят спикера Госдумы ускорить принятие законопроекта об одностороннем прекращении договоры аренды

Эхо Москвывчера в 21:08

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°вчера в 16:45

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11:01

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компаниявчера в 10:35

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседниквчера в 09:31

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

РБКвчера в 08:34
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

Путин ввел доплаты работникам социальных учреждений на три месяца

Работники социальных учреждений, включая врачей, младший медицинский и технический персонал, получат специальные федеральные доплаты на три месяца.
Татар-информ 09:42
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 10:14
3,4K
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

РИА Новости 11:22
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
104
Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Футбол

УЕФА хочет изменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ. Чем это грозит России

В следующем сезоне УЕФА может отменить квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сообщают британские Times.
Спорт день за днем 10:38
Общество

Куйвашев пояснил, когда уральцы вернутся к привычному образу жизни

Уральцам рекомендовано оставаться дома и покидать его можно в крайнем случае — дойти ближайшего магазина, выбросить мусор, обратиться за экстренной помощью, выгулять собаку на расстоянии не дальше 100 метров, а также добраться до работы, если организации разрешено вести деятельность.
It`s My City 11:07
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Общество

Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами

Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Политика

Глава ДНР поздравил граждан с годовщиной создания республики

Донецк, 11 мая 2020, 10:18 — REGNUM Шесть лет назад в ДНР состоялся референдум о самоопределении региона, напомнил глава ДНР Денис Пушилин 11 мая в официальном поздравлении.
REGNUM 03:18
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Общество

В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

РИА Новости 03:30
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Общество

Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей

Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
REGNUM 10:36
Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Футбол

Финал Кубка Германии состоится 4 июля

Финальный поединок состоится 4 июля, а матчи 1/2 финала (" Бавария" — "Айнтрахт" и "Саарбрюккен" — "Байер") запланированы на 9 и 10 июня.
Soccer.ru 11:59
Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
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Фигурное катание

Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости вчера в 05:57
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Политика

Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям

Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
PRO Город Чебоксары 11:34
4
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми

Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru 10:30
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
12
Общество

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском вчера в 12:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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