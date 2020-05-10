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КоммерсантъКоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК10 мая в 08:34

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Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Весна10 мая в 12:16

Торговые сети просят спикера Госдумы ускорить принятие законопроекта об одностороннем прекращении договоры аренды

Эхо Москвы10 мая в 21:08

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°10 мая в 16:45

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компания10 мая в 10:35

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседник10 мая в 09:31

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

РБК10 мая в 08:34
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

СМИ: Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

Саудовские супертанкеры, прибывшие к побережью США, испытывают сложности с разгрузкой нефти.
RT на русском 02:19
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,5K
Общество

Начались испытания стреляющего щита для силовых структур РФ

Научно-исследовательский институт прикладной химии, входящий в структуру Ростеха, проводит испытания стреляющего щита «Легион» для внутреннего российского заказчика.
News.ru вчера в 21:40
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,2K
Здоровье

В Челябинской области умерли две пациентки с COVID-19

Челябинск, 13 мая 2020, 09:14 — REGNUM В Челябинской области за сутки умерли две пациентки с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:14
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
1,1K
Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2,1K
Здоровье

Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
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Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
388
Общество

ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
1
Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Единоборства

Тони Фергюсон ответил Конору МакГрегору

Бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, отреагировал на слова Конора МакГрегора, который сообщил о том, что принимал непосредственное участие в продвижении американца, когда они пользовались услугами одного менеджера.
FightTime.ru 01:54
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру вчера в 01:22
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Общество

Главврач назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

Известия 01:50
3
Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:13
64
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
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Игры

Стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Разработчики игровой студии Paradox Interactive объявили о начале новой акции: космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam, которая продлится до 17 мая.
Live24 вчера в 08:06
5
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru 11 мая в 11:26
325
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
220
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
19
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3K
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
259
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Фигурное катание

Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней

Lenta.ru 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
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