Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК10 мая в 08:34

Подробнее о событии

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01

Торговые сети просят спикера Госдумы ускорить принятие законопроекта об одностороннем прекращении договоры аренды

Эхо Москвы10 мая в 21:08

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

РБК10 мая в 08:34

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Весна10 мая в 12:16

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компания10 мая в 10:35

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседник10 мая в 09:31

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°10 мая в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции

32CARS.ru 11 мая в 03:00
Армия и оружие

Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США

В издании NRK сообщают о том, что жители Варде (Норвегия) высказались против усовершенствования радара «Глобус» с помощью американского оборудования, так как это может спровоцировать РФ на ответные действия.
Discover24 вчера в 02:27
390
Авто

Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe 11 мая в 23:46
Авто

Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер

Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня 11 мая в 12:35
1
Политика

Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN

Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
18
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
34
Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
24
Авто

В России ужесточают требования ввоза праворульных машин

В России снова делают более жесткими требования к ввозу и дальнейшей эксплуатации транспортных средств с правым рулем.
SpeedMe 10 мая в 05:59
610
Общество

Госдума во втором чтении приняла закон о реформе полиса ОСАГО

Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении приняли новые поправки к закону о реформировании страхового полиса ОСАГО.
Car.ru вчера в 14:50
6
Авто

Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.
Автоновости дня 03:00
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
17
Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
1
Авто

В России начались продажи новой «ГАЗели»

Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 05:51
1
Политика

Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем

Яков Кедми убежден, что подобные недружественные действия Америки обязательно приведут к ответным шагам со стороны КНР.
Военное дело 04:33
74
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
118
Авто

В продажу вышел обновленный хэтчбек Kia Picanto

Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
Новые автомобили вчера в 00:51
Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
1
Гаджеты

SteelSeries выпустила новую версию самого продаваемого геймпада для iPhone, iPad, Mac и Apple TV

iXBT.com 02:45
Авто

Кроссовер Volvo XC100 станет полностью электрическим

Ожидается, что следующее поколение топового внедорожника от Geely получит имя XC100 Recharge, которое отразит философию «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.
32CARS.ru 11 мая в 08:44
2
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
28
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
53
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня 11 мая в 08:40
7
Кино

Россияне определили самый популярный фильм в период самоизоляции

Фильм Заражение режиссера Стивена Содерберга стал лидером по просмотрам в России во время самоизоляции.
iReactor 02:40
66
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
153
Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
349
Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
579
Общество

85 человек за сутки заразились коронавирусом в Саратовской области

По оперативным данным штаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, среды, 13 мая в регионе за сутки у 85 человек лабораторно подтвержден новый случай инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 02:41
573
Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
73
Как работают Яндекс.Новости?
Главное