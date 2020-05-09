Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.

с чего всё началось

Представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров и бизнес-парков (в портфеле которых более 4 млн кв. м недвижимости) выступают против готовящегося законопроекта.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

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