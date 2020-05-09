Экономика

РБКРБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров и бизнес-парков (в портфеле которых более 4 млн кв. м недвижимости) выступают против готовящегося законопроекта.
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с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК10 мая в 08:34

Подробнее о событии

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

РБК05:00

Владельцы офисов предвещают коллапс отрасли из-за новых правил аренды

РИА Новости05:09

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Весна10 мая в 12:16

Ретейлеры попросили ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды

News.ruвчера в 08:11

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°10 мая в 16:45

«Помогать ретейлу решают за счет ТЦ». Ретейлеры спорят с владельцами торговых центров

BFM.ruвчера в 14:42

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Известия08 мая в 17:49
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии.
Piter.tv 01:13
31
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
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Транспорт

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
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Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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Общество

Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса

Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
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Армия и оружие

На пути российско-турецкого патруля в Сирии прогремел взрыв

На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе прогремел взрыв. Об этом сообщает Idlib Plus в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 04:50
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
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Шоу-бизнес

Ведущий Игорь Верник показал фото обнаженной беременной жены

Российский актер и ведущий Игорь Верник поделился с публикой архивным снимком, где показал свою супругу Марию во времена ее беременности сыном.
VSE42.RU 03:53
Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
100
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Авто

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
10
Общество

За сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом в России

Умерли в стране за сутки 107 человек, у кого был ранее выявлен коронавирус. Накануне в России было выявлено 11 656 новых случаев.
LentaChel.ru 03:59
Происшествия

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Экономика

Биткоин пережил третий «халвинг»: курс монеты пока стабилен

Курс криптовалюты в последние сутки пока находится на стабильном уровне и составляет $8634 (637 тыс. руб).
3DNews вчера в 18:21
7
Политика

В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
16
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
12
Общество

В Петербурге более 20 ТЦ проверили на соблюдение режима самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербург 04:44
5
Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Фигурное катание

Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество

Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Ранее главврач сообщил, что по состоянию на воскресенье 324 пациента лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РИА Новости 10 мая в 08:20
948
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
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Происшествия

Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»

Авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов в своем Youtube-канале опубликовал видеореконструкцию крупнейшей авиакатастрофы в истории Оренбургской области — крушение борта «Саратовских авиалиний» Ан-148 «Москва-Орск» в Раменском районе Московской области.
Orenburg.media 04:04
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Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом

МИР 24 вчера в 17:07
5
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
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