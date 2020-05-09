Экономика
КоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Веснавчера в 12:16
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Авто
Эксперты рассказали, как быстро продать подержанный автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять правил, которым нужно следовать, чтобы быстро, выгодно и безопасно продать подержанный автомобиль.
Новые автомобили 08 мая в 23:39
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
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Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Политика
Путин поручил разработать план по восстановлению экономики
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план действий по восстановлению экономики страны.
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Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11:24
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Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску
Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.
REGNUM 18:53
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Почему в Астраханской области продлили карантин
На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо 13:46
Здоровье
Россиянам дали советы по здоровому питанию в самоизоляции
Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по здоровому питанию в самоизоляции.
Lenta.ru 18:08
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Владимир Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
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Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Политика
Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией
Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
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Путин объявил о завершении нерабочего режима
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
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В рейтинге DxOMark смартфон Samsung Galaxy S20+ занял 10 место
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Astera 14:53
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Скончался бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев
С 2008 года по 2017 год Олег Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Затем стал сенатором от региона.
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Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
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Футболиста «Сочи» обвинили в краже автомобиля во Франции
Хавбек "Сочи" Ганелли Имбула оказался в центре скандала, связанного с обвинением в краже автомобиля во Франции.
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Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
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Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали
Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.
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В ВОЗ понадеялись, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью агентству Bloomberg, что судя по последним нескольким дням РФ, возможно, вышла на плато по коронавирусу.
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ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
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Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
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Экономика
Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю
Около 70% предприятий по производству мебели оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в России, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).
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В Приморье группа преступников неоднократно похищала мужчину ради денег
В Приморье задержаны участники ранее организованной группы, в которой состояли ранее судимые жители села Вольно-Надеждинское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Владивосток-Новости 19:44
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Неожиданный рост заболеваемости отмечен в Южной Корее
До завершения пандемии пройдет немало времени, однако страх не должен парализовать общество, — об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Изменениями в Указ разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров.
Тульские новости 01:22