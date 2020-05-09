Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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«Помогать ретейлу решают за счет ТЦ». Ретейлеры спорят с владельцами торговых центров

BFM.ru14:42

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11:01

Особый порядок: в Госдуму внесен законопроект о договорах аренды

РЕН ТВ08 мая в 22:58

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°вчера в 16:45

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Веснавчера в 12:16

Ретейлеры попросили ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды

News.ru08:11

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Известия08 мая в 17:49
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Общество

Путин утвердил единоразовые выплаты для семей с детьми

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно, с 1 июня должны получить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика сегодня 11:58
Здоровье

В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы

Острое воспаление гланд обнаружено у трех несовершеннолетних пациентов, госпитализированных в штате Коннектикут с подозрением на коронавирус, заявил губернатор штата Нед Ламонт, 11 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.
ИА Красная Весна 20:20
Экономика

НПФ получили по итогам года 60 млрд руб. вознаграждения

Раньше фонды получали лишь 15% от заработанного инвестдохода по пенсионным накоплениям.
Коммерсантъ 17:41
9
Общество

Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 17:26
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Авто

Lotus подружился с газовым монополистом Centrica Group

Драйв 12:08
Общество

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

ТК Звезда 19:43
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 09:11
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Здоровье

Специалисты допускают, что в Нью-Йорке из-за пандемии могло умереть больше человек

В ЦКПЗ отмечают, что в 13 831 случае из 24 172 люди умерли от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС 16:59
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Политика

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Общество

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.
Интерфакс 09:39
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 00:47
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Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне (The Athletic)

Форвард Кирилл Капризов, вероятно, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне, если его возобновят, сообщает The Athletic.
Sports.ru 18:00
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
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Наука

Почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом

Помимо явных отличай между мужским организмом и женским, есть еще одно, обнаруженное исследователями Европейского общества кардиологов (ESC).
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Кино

«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета вчера в 07:25
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Кино

Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина

В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru 15:42
Армия и оружие

Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
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Шоу-бизнес

«Глаз не оторвать»: Климова показала, как выглядит без макияжа

В очередной раз актриса снялась без мейкапа с партнером по съемочной площадке вышеупомянутого фильма Александром Панкратовым-Черным.
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
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Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

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Футбол

УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам

10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
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Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
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Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

РИА Новости 17:20
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Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
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