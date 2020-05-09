Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°10 мая в 16:45

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъвчера в 11:01

Ретейлеры попросили ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды

News.ruвчера в 08:11

«Помогать ретейлу решают за счет ТЦ». Ретейлеры спорят с владельцами торговых центров

BFM.ruвчера в 14:42

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Весна10 мая в 12:16

Особый порядок: в Госдуму внесен законопроект о договорах аренды

РЕН ТВ08 мая в 22:58

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Известия08 мая в 17:49
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:58
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Общество

В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу

Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 15:16
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Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
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Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Sohu рассказало, чем для Японии обернется штурм Курил

Попытка Японии разрешить с Россией территориальный спор обернется большими проблемами для Токио.
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Общество

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Здоровье

В Краснодаре коронавирус подтвержден у 806 человек

По словам Харламовой, по данным на утро 12 мая, у 806 человек лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекцией.
Кубань 24 02:54
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Игры

Йеспер Кюд стал одним из композиторов Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru вчера в 12:34
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушителей самоизоляции жестко скрутили полицейские

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Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
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Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

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Игры

Бывшие разработчики Apex Legends основали студию Gravity Well

Вашингтон, 12 мая 2020, 02:27 — REGNUM Разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг, создававшие многопользователький шутер Apex Legends, основали студию Gravity Well.
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Политика

Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
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Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

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Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
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Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
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Искусственный интеллект научился определять коронавирус

Научные специалисты из Великобритании и США разработали специальную программу диагностики коронавируса с помощью искусственного интеллекта.
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Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал решение Путина

Генеральный директор питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о завершение периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
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