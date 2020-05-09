Экономика
КоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами
ИА Красная Весна10 мая в 12:16
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Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
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Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
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Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал решение Путина
Генеральный директор питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о завершение периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
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