Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРитейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
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«Помогать ретейлу решают за счет ТЦ». Ретейлеры спорят с владельцами торговых центров

BFM.ruвчера в 14:42

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Известия08 мая в 17:49

Ретейлеры попросили ускорить принятие закона о расторжении договоров аренды

News.ruвчера в 08:11

Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об аренде

Телеканал 360°10 мая в 16:45

Ретейлеры лоббируют закон о досрочном разрыве аренды с торговыми центрами

ИА Красная Весна10 мая в 12:16

Особый порядок: в Госдуму внесен законопроект о договорах аренды

РЕН ТВ08 мая в 22:58

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъвчера в 11:01
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Происшествия

Пожар в больнице в Санкт-Петербурге: погибли 5 человек

Вести.Ru 01:18
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Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Компания Tesla возобновляет производство автомобилей на заводе в Калифорнии.
AutoNews 03:14
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Здоровье

В Челябинской области выявили 1289 случаев коронавируса

Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер продлил режим обязательной самоизоляции в Челябинской области до 31 мая включительно.
Губерния (г. Челябинск) 02:46
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Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

Саминвестор 01:34
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Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,9K
Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Суточный прирост составил 4,9%.
Интерфакс 03:35
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Происшествия

Следком Башкирии нашел обвиняемого в гибели шестерых человек

Пресс-служба Следственного комитета по Башкирии сообщила, что обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту пожара, в котором погибли шестеро человек, вынесено директору крестьянского хозяйства.
Горобзор.ру 04:05
Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
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Наука

Женщин предупреждают о возможном бесплодии из-за коронавируса

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:54
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Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости вчера в 14:10
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Общество

В Крыму заболели коронавирусом уже 209 человек

В Крыму зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Крымская газета 03:01
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Общество

В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35
Футбол

Стало известно, сколько денег потеряют клубы АПЛ из-за коронавируса

Участники АПЛ должны будут вернуть огромное количество денег вещателям, даже если сезон будет доигран.
Спорт день за днем вчера в 16:24
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Общество

За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:38
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке

Бывший супруг певицы сказал, что общался с другими женщинами через переписку во время брака с ней, но не изменял ей.
RuNews24.ru 02:15
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала «Дом-2» своим любимым шоу

Любовь Успенская неожиданно для своих поклонников рассказала, что "Дом-2" является для неё одним из любимых шоу.
Discover24 03:57
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Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform 10 мая в 04:10
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Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Происшествия

В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
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