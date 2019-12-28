Общество
Piter.tvРитейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году
Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.
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Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новостивчера в 19:30
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Происшествия
Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке
Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Армия и оружие
Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений
Политика
Додон назвал Путина частью мировой истории
Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Футбол
Обязанности Егорова будут возложены сразу на четырех человек
Как утверждает источник, полномочия будут делегированы сразу четырем членам специально созданной комиссии Ожидается, что окончательное решение о создании данного органа примет председатель Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Кино
Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»
Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Лучший защитник РПЛ 2019 года Влашич, Крыховяк или Барриос
Продолжаем подведение итогов 2019 года. Теперь очередь выявить лучшего полузащитника РПЛ.
Биатлон
Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»
Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, игравший в ФК «Реал Сосьедад» на правах аренды, перешел в «Манчестер Сити», говорится в сообщении сан-себастьянского клуба.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Музыка
Ольга Бузова представила в сети видео на песню «Мандаринка»
Клип на песню «Мандаринка» Ольга Бузова разместила в сети в преддверии Нового года, а именно 26 декабря.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Хоккей
Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ
Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Политика