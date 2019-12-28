Общество

Piter.tvPiter.tvРитейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году

Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.
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Россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам

Life.ru04:13

Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2019 году

Lenta.ruвчера в 22:48

Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал

Народные новостивчера в 19:30

Беспроводные наушники стали самым популярным мобильным аксессуаром в РФ

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Названа самая популярная у россиян техника в 2019 году

RT на русскомвчера в 19:42

Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

РИА Новостивчера в 19:18
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Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика

REGNUM 06:13
Происшествия

Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца

25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.
Газета.Ru 07:22
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке

Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Вести.Ru 06:58
Армия и оружие

Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

РИА Новости 06:31
Политика

Додон назвал Путина частью мировой истории

Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «РИА Новости».
РБК 05:01
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС вчера в 14:33
Футбол

Обязанности Егорова будут возложены сразу на четырех человек

Как утверждает источник, полномочия будут делегированы сразу четырем членам специально созданной комиссии Ожидается, что окончательное решение о создании данного органа примет председатель Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.
Газета.Ru 05:15
Кино

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК 04:23
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК 26 декабря в 19:39
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Футбол

Лучший защитник РПЛ 2019 года Влашич, Крыховяк или Барриос

Продолжаем подведение итогов 2019 года. Теперь очередь выявить лучшего полузащитника РПЛ.
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Биатлон

Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru вчера в 07:37
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Футбол

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Эдегора в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, игравший в ФК «Реал Сосьедад» на правах аренды, перешел в «Манчестер Сити», говорится в сообщении сан-себастьянского клуба.
ProstoProSport 06:00
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
RT на русском 06:24
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Футбол

Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
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Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Музыка

Ольга Бузова представила в сети видео на песню «Мандаринка»

Клип на песню «Мандаринка» Ольга Бузова разместила в сети в преддверии Нового года, а именно 26 декабря.
Privet-Rostov.ru вчера в 01:58
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Уфимские Заметки вчера в 13:38
Культура

Божена Рынска назвала возможных преемников Галины Волчек

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Хоккей

Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ

Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
REGNUM 04:07
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости 05:32
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС вчера в 07:55
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском вчера в 01:51
Происшествия

Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить

Lenta.ru 04:59
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