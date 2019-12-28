Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.

Ритейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Фигурное катание Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России 28 декабря, меньше чем за час до старта произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию, громыхнула шокирующая новость: Евгения Медведева снялась и не поборется за медали турнира и попадание в сборную на главные старты.

Политика Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковскую область, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Кино Нарратив года Четвёртое место — Afterparty Умение выстроить историю, которая удивляет и трогает, и подать её так, чтобы игрок не скучал ни минуты, студия Night School продемонстрировала ещё в Oxenfree.

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Политика Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2» «Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Кино Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту» Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".