Общество
Piter.tvРитейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году
Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.
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Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новостивчера в 19:30
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров покинул свой пост по собственному желанию.