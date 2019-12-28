Общество

Piter.tvPiter.tvРитейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году

Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.
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Россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам

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Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
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В 2018 году зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние в 24 миллиона километров, совершив свое первое сближение с Солнцем.
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Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
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Выпущена модификация для The Witcher 3, меняющая геймплей игры

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Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

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Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
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Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг.
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