Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.

с чего всё началось

Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.

Ритейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году

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