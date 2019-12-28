Общество
Piter.tvРитейлеры назвали гаджеты, которые россияне покупали в 2019 году
Беспроводные наушники, смарт-трекеры и умные часы стали самой популярной техникой у россиян в 2019 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных ритейлеров электроники. В 2019 году смартфоны покупали реже, чем в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств — смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.РИА Новостивчера в 19:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне в 2019 году предпочитали не обновлять гаджеты, а расширять их функционал
Народные новостивчера в 19:30
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:08, Ашберн
Здоровье
Как восполнить дефицит витамина D: советы от эндокринолога
У депрессии, остеопороза и болезней сердца есть кое-что общее — нехватка витамина D. Как с этим бороться, разбираемся с помощью эндокринолога Татьяны Бочаровой.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Политика
ФЕОР поблагодарила Путина за слова в адрес посла Польши
Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Футбол
«Уотфорд» в меньшинстве разгромил «Астон Виллу»
«Уотфорд» разгромил «Астон Виллу» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Музыка
Шатунов рассказал о конфликте с Разиным
Политика
В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
Политика
Кабмин Украины одобрил мировое соглашение с «Газпромом»
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которое рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ», — говорится в распоряжении на сайте кабмина страны.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова расплакалась после произвольной программы на ЧР
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова расплакалась после произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.
Происшествия
В ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье погиб один человек
Экскурсионный автобус на трассе А-108 в Московской области столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погиб водитель автобуса.
Политика
Путин подписал закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов с наркотическими или психотропными веществами.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
В Париже протестующие напали на корреспондента RT
В Париже во время протестов неизвестные напали на съёмочную группу телеканала RT, в том числе ударили по лицу корреспондента Шарлотту Дубенски.
Кино
«Гоблин» оценил «Ведьмака» от Netflix хуже «Игры престолов»
Российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил сериал «Ведьмак», который на прошедшей неделе вышел на стриминговой платформе Netflix, хуже блокбастера HBO «Игра престолов».
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Происшествия
Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом
На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, представив три варианта изменения численности российского населения.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.