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Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года

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ИА Красная Весна
Российские торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары вплоть до Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ретейлеры намерены сдерживать цены и не ждут их роста к Новому году из-за пандемии

Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года.
ТАСС6 ноября в 11:34
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ФАН

Торговые сети объяснили ситуацию с ценами перед Новым годом

ФАН6 ноября в 12:18
Телеканал 360°

Торговые сети решили сдерживать цены к Новому году

Телеканал 360°вчера в 19:03
Коммерсантъ

Ритейлеры намерены из-за пандемии сдерживать цены к Новому году

Коммерсантъ6 ноября в 15:52
Ведомости

Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года

Ведомости6 ноября в 12:25
Газета.Ru

Ретейлеры намерены сдерживать цены на продукты до Нового года

Газета.Ruвчера в 06:45
Экономика сегодня

Ретейлеры заверили, что цены на продукты перед Новым годом не вырастут

Экономика сегодня6 ноября в 12:14
ТАСС

Ретейлеры намерены сдерживать цены и не ждут их роста к Новому году из-за пандемии

ТАСС6 ноября в 11:34

Коронавирус: последние новости 7 ноября. Росстат раскрыл пугающие данные о смертности, власти анонсировали новые ограничения

Вакцина и лекарство Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" начнется в Москве в течение двух недель, заявили в Минздраве.
URA.Ruвчера в 22:00

Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению

Главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян рекомендовал ограничить рацион и исключить из него весь сахар и жирную пищу, чтобы похудеть.
Мойка785 ноября в 23:21

Псилоцибин может помочь при депрессивных расстройствах

Предыдущие исследования показали, что одно-два приема псилоцибина наряду с психологической поддержкой могут вызывать антидепрессивный эффект у пациентов, борющихся с формами депрессии и даже с такими заболеваниями, как рак.
Газета DAILY6 ноября в 08:12

Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 собрал более 2,5 млн просмотров за сутки

В клипе празднуются наступление Нового Года, где музыканты показывают свое отношение к уходящему 2020, перебирая все важные события в этом году: так Вокалистка Софья Таюрская развешивает на елке украшения в форме коронавируса, а в качестве угощения приносит запеченную летучую мышь и шампанское с этикеткой «Новичок».
FBM.ruвчера в 14:11

PlayStation 5 уступает Xbox Series X по скорости загрузки игр

В Сети начали появляться результаты первых сравнительных тестов консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Консоль от Sony значительно уступает флагману Microsoft по скорости загрузки — при запуске некоторых игр разница составляет до 20 секунд.
Чемпионат6 ноября в 10:31