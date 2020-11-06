Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 собрал более 2,5 млн просмотров за сутки

В клипе празднуются наступление Нового Года, где музыканты показывают свое отношение к уходящему 2020, перебирая все важные события в этом году: так Вокалистка Софья Таюрская развешивает на елке украшения в форме коронавируса, а в качестве угощения приносит запеченную летучую мышь и шампанское с этикеткой «Новичок».