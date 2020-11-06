Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года
Российские торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары вплоть до Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).В источнике
С чего всё началось
Ретейлеры намерены сдерживать цены и не ждут их роста к Новому году из-за пандемии
Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года.
ТАСС6 ноября в 11:34
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