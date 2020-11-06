Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года.

ТАСС 6 ноября в 11:34