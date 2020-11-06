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Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года

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ИА Красная Весна
Российские торговые сети планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары вплоть до Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ретейлеры намерены сдерживать цены и не ждут их роста к Новому году из-за пандемии

Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют продолжать сдерживать цены на продукты и товары, и не считают, что до Нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года.
ТАСС6 ноября в 11:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ретейлеры намерены сдерживать цены на продукты до Нового года

Газета.Ruвчера в 06:45
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Торговые сети решили сдерживать цены к Новому году

Телеканал 360°вчера в 19:03
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Ритейлеры пообещали сдерживать цены на продукты до Нового года

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Ритейлеры намерены из-за пандемии сдерживать цены к Новому году

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Ретейлеры намерены сдерживать цены и не ждут их роста к Новому году из-за пандемии

ТАСС6 ноября в 11:34

Владимир Климанов: Регионы теряют свои налоги в лесу и на дорогах

Как регионам увеличить свои налоговые доходы, на "Совете с экспертом" в "Российской газете" обсуждали с доктором экономических наук, директором Института реформирования общественных финансов, руководителем Центра региональной политики РАНХиГС Владимиром Климановым.
Российская газета22:00

Азербайджан заявил о потерях и отступлении армии Армении в Карабахе

Как сообщили представители Министерства обороны Азербайджана, наступательные действия будут проводиться до тех пор, пока Армения полностью не оставит территорию Нагорного Карабаха и не передаст регион под власть Азербайджана.
Topdaynews.ruвчера в 08:28